Wetterwarnung für Teile Tirols: Auf Föhn folgt heftiger Regen und Schnee

In den klassischen Südstaulagen, also in der Brennerregion und dem südlichen Osttirol sind Mengen von 60 bis 90 Liter pro Quadratmeter zu erwarten. Lokal ist mit noch höhrern Niederschlagsmengen zu rechnen. „Am Tiroler Alpenhauptkamm und in Unterkärnten gab es örtlich sogar doppelt so viel Regen wie üblich“, analysiert Nikolas Zimmermann, Experte der Österreichischen Unwetterzentrale.

Die Schneefallgrenze liegt anfangs bei 1700 bis 2200m, sinkt aber über die Nacht auf Freitag von Norden her auf 1000m, bei stärkerer Niederschlagsintensität lokal auch 800 Meter ab. Am Freitag fällt anfangs Regen und auf den Bergen Schnee, tagsüber macht sich im Westen dann eine Wetterbesserung bemerkbar.

„Die Gefahr von Überflutungen und Vermurungen bleibt am Alpenhauptkamm und im Süden erhöht“, so der Meteorologe. Auf den Bergen schneit es hingegen kräftig, im Hochgebirge kommt am Alpenhauptkamm bis zu einem halben Meter Neuschnee zusammen, aber auch in manchen Hochtälern sind am Freitagmorgen ein paar Zentimeter Schnee in Sicht.