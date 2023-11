Ergiebige Niederschläge: Warnung vor erneuten starken Regenschauern in Teilen Tirols

In den klassischen Südstaulagen, also in der Brennerregion und dem südlichen Osttirol sind Mengen von 60 bis 90 Liter pro Quadratmeter zu erwarten. Lokal ist mit noch höhrern Niederschlagsmengen zu rechnen. Die Schneefallgrenze liegt anfangs bei 1700 bis 2200m, sinkt aber über Nacht von Norden her auf 1000m, mitunter sogar etwas darunter.