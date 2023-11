Thiem unterliegt Rune in Paris-Bercy glatt in zwei Sätzen

Tennis-Jungstar Holger Rune ist für Dominic Thiem in der zweiten Runde des Masters-1000-Tennisturniers in Paris-Bercy eine Nummer zu groß gewesen. Der dänische Titelverteidiger setzte sich in der Nacht auf Donnerstag kurz nach Mitternacht mit 6:4,6:2 durch. Thiem verlor damit auch das zweite Duell mit dem zehn Jahre jüngeren Rune glatt in zwei Sätzen.