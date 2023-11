Unbekannter raubte in Innsbruck Geld von Passant und drohte mit Schlägen

Innsbruck – Am Mittwochabend gegen 22.40 Uhr wurde am Fürstenweg in Innsbruck ein 21-jähriger Italiener von einem derzeit Unbekannten angesprochen. Dabei bettelte dieser um etwas Bargeld. Als der 21-Jährige dem Mann Geld geben wollte, riss ihm dieser eine dreistellige Summe Bargeld aus der Geldtasche. Der Unbekannte drohte ihm in weiterer Folge mit Schlägen.