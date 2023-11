Unter Verdacht: Gerichtsfilm „Anatomie eines Falls“ ab Donnerstag im Kino

Justine Triets herausragender Gerichtsfilm „Anatomie eines Falls“ gewann in Cannes die Goldene Palme. Sandra Hüller spielt darin eine mögliche Mörderin. Ab Donnerstag im Kino.

Innsbruck – Vielleicht ist er gefallen. Vielleicht gesprungen. Vielleicht aber wurde er auch gestoßen. Die Todesursache des Mannes, der in dem abgelegenen Haus irgendwo in den französischen Alpen vom Dach gefallen ist, ist „uneindeutig“. So hat es der Arzt, der den Fall untersuchte, notiert. Wenig später steht seine Frau vor Gericht. Sie muss sich wegen Mordes verantworten. Dabei kann sie es doch nicht gewesen sein. Oder doch? Alibi hat sie keines. Aber ein Motiv. Die Beziehung war kompliziert – ein permanentes Hin und Her kleinerer Kränkungen und großer Verletzungen. Belastbare Beweise fehlen.

Als „Anatomie eines Falls“ im vergangenen Frühjahr in Cannes zur Premiere kam, hat sich die internationale Filmpresse vor Begeisterung beinahe überschlagen. Über Justine Triets Film. Und über Sandra Hüller, die die Frau unter Verdacht spielt. „Anatomie eines Falls“ gewann die Goldene Palme. Hüllers intensive Leistung blieb an der Croisette unprämiert – wird aber inzwischen sogar in den USA als oscarverdächtig geführt.

Triet und Hüller haben bereits in „Sibyl – Therapie zwecklos“ (2019) zusammengearbeitet. „Anatomie eines Falls“ haben die Regisseurin und ihr Co-Autor Arthur Harari für die deutsche Schauspielerin, die hierzulande mit „Toni Erdmann“ (2016) bekannt wurde, geschrieben. Tatsächlich mag man sich niemand anderen in der Rolle vorstellen. Hüller spielt im Grunde eine Doppelrolle. Sie ist eine zu Unrecht Beschuldigte. Oder eine Mörderin, die sich gekonnt verstellt. Ist sie Täterin oder Opfer? Beides ist plausibel.

Die Frau jedenfalls steht unter Beobachtung – im Gerichtssaal, wo Experten über Blutstropfen fachsimpeln und ein Psychologe auf sehr dünnem Eis gehörig ins Schlittern gerät, und, wenn sie ihn, die Augen hinter einer großen Sonnenbrille versteckt, verlässt. Der Prozess sorgt für Aufsehen. Die Bücher der Frau, auch im Film heißt sie Sandra, sind Bestseller. Sowohl im Verhör als auch sonst reagiert diese Sandra Voyter reserviert – und kühl. So einer ist alles zuzutrauen, möchte man denken. Und geht dem Film damit auf den Leim: Denn was ist die Vorstellung der kaltblütigen Mörderin, wenn nicht ein Krimiklischee. Nur weil in „Anatomie eines Falls“ bisweilen sogar die Staatsanwaltschaft daran zu glauben scheint, schließlich ist die Verdächtige nicht nur verdächtig, sondern auch noch eine Deutsche, die ein eine Spur zu fehlerfreies Französisch spricht, wird es nicht wahrer. Es ist auch dieses permanente Spiel mit falschen und voreiligen Annahmen, mit den Konventionen des Genres und des vermeintlich gesunden Hausverstandes, das diesen Gerichtsfilm, der wie jeder gute Gerichtsfilm vor allem ein großes Drama ist, spannend macht.

Dabei weckt bereits der Titel Erinnerungen. 1959 brachte Otto Preminger „Anatomie eines Mordes“ in die Kinos. Damals räumte schon der Titel einen Zweifel aus: Es war Mord. Zu klären galt vielmehr, ob es mildernde Umstände gab. Der Skandal von „Anatomie eines Mordes“ war, dass der große amerikanische Good Guy James Stewart das schmutzige Wort „Höschen“ in den Mund nahm. Der Skandal in „Anatomie eines Falls“ ist, dass sich dieser elegant schwebende und doch durchwegs knüppelharte Film bis zum Schluss keine Sicherheiten erlaubt, sondern darauf pocht, dass es, wenn überhaupt, bestenfalls mehr oder weniger überzeugende Sichtweisen gibt. Oder, in den Worten von Sandras Anwalt (Swann Arlaud): „Es geht bei Verhandlungen nicht um die Wahrheit, sondern um den Eindruck, den sich das Gericht machen wird.“