Kairo: 7000 Ausländer wollen Gaza verlassen, Biden fordert „humanitäre Pause“

Washington – Im umkämpften Gazastreifen warten nach Angaben Ägyptens rund 7000 ausländische Staatsangehörige aus 60 Ländern auf die Ausreise. Das teilte das Außenministerium in Kairo am Donnerstag mit. Das Ministerium lud Vertreter ausländischer Botschaften zu einem Treffen in Kairo ein, um über die benötigten Dokumente für die Ausreise sowie die Logistik zu informieren. Am Mittwoch waren 31 Österreicher aus dem Gazastreifen nach Ägypten evakuiert worden.

Am Mittwoch hatten erstmals seit Beginn des Gaza-Kriegs Hunderte ausländische Staatsangehörige und Palästinenser mit Zweitpass das abgeriegelte Küstengebiet verlassen, darunter auch Österreicher. "In den letzten Wochen sind die diplomatischen Kanäle heißgelaufen, um bei Partnern in der Region auf eine Öffnung des Grenzübergangs Rafah hinzuwirken", erklärte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP). Sein Dank gelte "den ägyptischen und israelischen Partnern, dass sie die Ausreise ermöglicht haben", sowie seinen Mitarbeitern in Ramallah, Tel Aviv und Kairo. An Ort und Stelle sei noch eine Handvoll ausreisewilliger Österreicher und deren Angehörige. "Wir werden weiterhin nichts unversucht lassen, um auch ihnen eine rasche und vor allem sichere Ausreise zu ermöglichen", betonte das Außenministerium.