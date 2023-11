Schulen in italienischer Region Friaul wegen Starkregens geschlossen

Erwartet werden erhebliche Niederschläge in jenen Gebieten, die bereits in letzter Zeit von starken Regenfällen betroffen waren. Erdrutsche, umstürzende Bäume und Überschwemmungen, da Bäche und Flüsse über die Ufer treten könnten, seien möglich, warnte Fedriga in den Sozialen Medien am Donnerstag. "Angesichts der Wetterprognosen, die auf eine erhebliche Gefährdung hindeuten, und in Anbetracht der Bewältigung ähnlicher Situationen in der Vergangenheit müssen wir versuchen, uns so wenig wie möglich zu bewegen: Daher die Entscheidung, die Schulen zu schließen und den öffentlichen Nahverkehr so weit wie möglich einzuschränken. Dies sind notwendige Vorsichtsmaßnahmen", so Fedriga.