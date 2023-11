Auch vierte Verhandlungsrunde um Metaller-KV ohne Einigung

Wien – Bei den Verhandlungen für den Kollektivvertrag (KV) 2024 der Metalltechnischen Industrie hat es auch in der 4. Gesprächsrunde keine Einigung gegeben. Nach achtstündigen Gesprächen in der Wirtschaftskammer in Wien stehen nun die Zeichen auf Streik. Die Vertreter von Gewerkschaften und Arbeitgeber werden in Kürze vor die Medien treten. (APA)