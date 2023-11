Verhandlungen um Metaller-KV erneut gescheitert, nun stehen Streiks bevor

Wien – Bei den Verhandlungen für den Kollektivvertrag (KV) der Metalltechnischen Industrie hat es auch in der vierten Gesprächsrunde keine Einigung gegeben. Von kommenden Montag bis Mittwoch finden nun Warnstreiks in der Metallindustrie statt, am 9. November wird weiter verhandelt. Die Arbeitgeber betonten nach Gesprächsabbruch, dass sie den Gewerkschaften entgegen gekommen seien, die Arbeitnehmervertreter hingegen sprachen von einer "Vodoo-Mathematik" und geschönten Zahlen.

Das Angebot 1 der Arbeitgeber sah plus zehn Prozent - aufgeteilt auf zwei Jahre - plus zwei mal 750 Euro Einmalzahlungen vor. Als Alternative (Angebot 2) dazu sei eine durchschnittliche Lohn- und Gehaltserhöhung von 8,42 Prozent angeboten worden. Diese bestehe aus einer Erhöhung der Entgelte um 2,5 Prozent zuzüglich eines monatlichen Fixbetrages von 100 Euro. Dazu käme eine Einmalzahlung von 1.050 Euro, so die Arbeitgeber vom Fachverband der Metalltechnischen Industrie (FMTI) Donnerstabend in der Wirtschaftskammer in Wien.