ISK Tirol: Tag der offenen Tür für alle interessierten Familien

Die International School Kufstein Tirol (ISK Tirol) bietet allen Interessierten am Freitag, 17. November 2023, ab 9 Uhr, die besondere Gelegenheit, sich persönlich über die internationale Ausbildung in der Unter- und Oberstufe zu informieren.

Schülerinnen und Schüler erhalten an der ISK Tirol eine ganzheitliche und zukunftsorientierte Ausbildung in der Unterrichtssprache Englisch. Das Schulangebot steht allen motivierten Kindern und Jugendlichen offen, unabhängig von ihrer sozialen, kulturellen oder religiösen Herkunft. Die Schule mit ihren modernen Räumlichkeiten ist eingebunden in den Campus der Fachhochschule Kufstein Tirol.