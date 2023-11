„Innsbruck, ich liebe dich“: Britisches Paar räumte bei Standardtänzen ab

Innsbruck – Zuerst Hopfgarten, dann Landeck und schließlich Innsbruck – mit einer dreiteiligen Turnierreihe feierte Tirols Tanzsportverband drei Tage lang sein 75-jähriges Bestehen. Umso erfreulicher, dass eine der Trophäen des „Großen Preis von Tirol“ dann auch noch im Land blieb. Mit zwei Tagessiegen und dem Erfolg beim Finalturnier gewannen die Landesmeister Sophia Wedel und Philip Bratschko in den lateinamerikanischen Tänzen.

In den Standardtänzen musste man hingegen internationalen Gästen den Vortritt lassen: Mia Linnik-Holden und Andrei Toader, die Finalisten der British Open, des prestigeträchtigsten Turniers der Welt, wurden ihrer Favoritenrolle gerecht. Das Paar aus Manchester gewann jeden einzelnen Tanz an allen drei Tagen souverän und streute danach Rosen – in Worten. „Innsbruck, ich liebe dich“, lobte Toader, auch englischer Vizemeister, vor den zwei Ehrentänzen der Sieger. Auf Platz zwei landeten aber wieder die Tiroler: Veronika Kroesen/Nicolas Wagner. (TT)