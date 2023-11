Illegale Deponie in Innsbruck wird nun entfernt

Über 54.000 Tonnen an Abfallmaterial dürften in der Innsbrucker Feldstraße abgelagert worden sein.

In der Feldstraße erfolgt laut Stadt eine so genannte „Ersatzvornahme“, da die verantwortliche Gesellschaft die vorgeschriebene Räumung nicht vorgenommen habe. Die Räumung erfolgt grundsätzlich auf Gefahr und Kosten der Verursacherin – weil sich die Gesellschaft jedoch in einem Insolvenzverfahren befindet und zahlungsunfähig ist, übernimmt das Umweltministerium vorläufig im öffentlichen Interesse die Kosten. Diese belaufen sich nach derzeitigen Schätzungen auf ca. drei Millionen Euro. Die Arbeiten werden von der Bundesaltlastensanierungsgesellschaft m.b.H. (kurz: BALSA) koordiniert und wurden im Rahmen einer Ausschreibung an ein Tiroler Unternehmen vergeben.