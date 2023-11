Koschuh, Kunstmesse und Ketekalles: Das ist am Wochenende los in Tirol

Mittlerweile ist es November geworden. Während sich die einen noch von Halloween am Dienstag erholen, blicken die anderen schon freudig in Richtung Weihnachtszeit. In Tirol ist auch dieses Wochenende wieder einiges los. In Innsbruck findet die Tiffany-Revival Party statt, Markus Koschuh bringt den Walchsee zum Lachen und die Premierentage zeigen dem Publikum zeitgenössische Kunst. Auch sonst sind die Veranstaltungen am Wochenende wieder bunt wie Herbstlaub.

📅 FREITAG (3. November)

Fischerhäusl Opening

Nachdem die Innsbrucker Altstadt am Donnerstag ihren heurigen Christbaum bekommen hat, öffnet am Freitag nun auch das Fischerhäusl in der Innsbrucker Herrengasse seine Pforten. Jeden Tag ab 16 Uhr können alle die schon in Weihnachtsstimmung sind, sich die Zeit bis zum Fest mit Glühwein, Punsch und Hot Aperol vertreiben.

David Schalko: Was der Tag bringt in der Innsbrucker Stadtbibliothek

Mit Witz und Scharfsinn erzählt David Schalko in seinem Roman „Was der Tag bringt“ von einem, dem das Leben entgleist und die Gesellschaft abhandenkommt, der um Existenz und Sinn ringt in einer ihm immer fremder werdenden Welt. Am Freitag gibt der Autor und Regisseur auch Einblicke in das, was die Zukunft bringt. Er erzählt über seine neue Miniserie Kafka, die zum 100. Todestags des Schriftstellers im Juni 2024 entsteht. Beginn der Lesung ist um 19 Uhr. Mehr Infos HIER.

Ü-30 Party Disco Fox Night in Kundl

Nach mehreren Auflagen im vergangenen und heurigen Jahr kommt es am Freitag zu einer weiteren Auflage der Ü-30 Party Disco. Ein toller Partyspaß für alle um die 30 – und solche, die sich ewig jung fühlen. Karten gibt es HIER.

Markus Koschuh „Wohnmacht“ am Walchsee

Am Freitag präsentiert Markus Koschuh im Mehrzwecksaal sein Kabarettprogramm wOHNMACHT. Darin geht der Tiroler Kabarettist mit der heimischen Politik, Irrläufern des Lobbyismus und Immobilien- und Grundstücksspekulanten hart ins Gericht. Das Programm wurde mit dem Kabarettstipendium des Bundes ausgezeichnet. Beginn ist um 20.00 Uhr. Tickets gibt es HIER.

Lustig wird es am Walchsee, wenn Markus Koschuh am Freitag auftritt. © Böhm Thomas

Simula - Dnb Special in Kufstein

Das Q-West in Kufstein präsentiert am Freitagabend das Drum and Base Highlight: Simula, die Jump Up Legende aus Großbritannien wird ab 22 Uhr auflegen. Tickets gibt es HIER.

Die Hoameligen in Jenbach

Wenn drei Geschwister die Leidenschaft fürs Musizieren und Singen zutiefst teilen, ist Harmonie in jeder Hinsicht vorprogrammiert: Die Hoameligen schaffen es mühelos, zwischen authentischer Volksmusik und Acoustic JazzPop ohne Stilbruch zu switchen. Am Freitag ist das Trio im Jenbacher Veranstaltungszentrum zu Gast. Los geht's um 20 Uhr. Ticketinfos gibt es HIER.

Das Geschwistertrio „Die Hoameligen“ kommt nach Jenbach. © Stefanie Jenewein

Törggelen auf der Nordkette

Gemütlich Törggelen bei schönster Aussicht kann man am Freitag in Innsbruck. Ab 18 Uhr lädt das Restaurant Seegrube mit herbstlichen Schmankerln zum Törggelen über den Dächern der Stadt ein. Karten dazu gibt es HIER.

Langer Einkaufsabend in Zirl

Stöbern, schauen, unterhalten und entspannt einkaufen kann man am Freitagabend in Zirl. Dort haben die Geschäfte im Rahmen des Langen Einkaufsabends bis 21 Uhr geöffnet.

📅 FREITAG und SAMSTAG (3. und 4. November)

Premierentage – Festival für Zeitgenössische Kunst in Innsbruck

Seit Donnerstag setzen die Premierentage auf knallige Sichtbarkeit. 25 Institutionen in Innsbruck und außerhalb nehmen teil. Auch am Freitag und Samstag finden in verschiedenen Innsbrucker Räumlichkeiten Veranstaltungen statt. Das komplette Programm gibt es HIER.

1. ARTirol Kunstmesse in Wörgl

Am Freitag und Samstag jeweils ab 10 Uhr findet in der Messehalle Riedhart in Wörgl die erste Ausgabe der ARTirol Kunstmesse statt. Um die 30 KünstlerInnen zeigen ihre Werke in Aquarell, Acryl, Öl, Zeichnungen, Holzskulpturen, Metallkunst. Der Eintritt ist frei. Mehr Infos dazu HIER.

Flohmarkt im Kolping Haus in Innsbruck

Am ersten Novemberwochenende findet der Kolping-Flohmarkt erneut statt. Am Freitag ab 13 Uhr und am Sonntag ab 9 Uhr können im Kolpingaus in Innsbruck wieder neue persönliche Lieblingsstücke gefunden werden. Von Bett- und Tischwäsche über Spielsachen bis zu Schallplatten und CDs gibt es eine große Auswahl.

📅 SAMSTAG (4. November)

Ketekalles im Treibhaus

Sound aus Spanien erfüllt am Samstag das Treibhaus. Ketekalles sind eine seit 2016 aktive Frauenband, die von zwei Katalanerinnen, einer Chilenin und einer Argentinierin gegründet wurde. Mit einem Sound, der Rumba, Flamenco und Hip-Hop mischt, veröffentlichte die Band 2020 ihr erstes Album ,,El Chaos". Es folgten ausverkaufte Auftritte in Europa und Lateinamerika. Auszüge aus dem im Oktober neu erschienenen Album, werden die vier Musikerinnen am Samstag zum besten geben. Tickets gibt's HIER.

Radfelder Ski- und Wintersportbörse

Am Samstag kann im Gemeindezentrum in Radfeld bei der Ski- und Wintersportbörse die passende Kleidung für den anstehenden Winter gekauft werden. Zum Verkauf angeboten wird – außer Helmen – alles, was man für den Wintersport benötigt wie Ski- und Snowboardausrüstungen, Eislaufschuhe oder Schlitten. Die Annahme läuft von 9 bis 10 Uhr und der Verkauf von 10.30 bis 11.30 Uhr. Auszahlung bzw. die Abholung der nicht verkauften Waren finden von 12 bis 12.30 Uhr statt. Mehr Infos HIER.

My'tallica Tribute Band in Kundl

Die Tribute-Band My'tallica gehört seit über 15 Jahren zu den gefragtesten Coverbands in der Metalszene. Das Quartett bietet in ausreichend großen Live-Locations eine weltweit einzigartige Videoshow, die Metallicas Jahrzehnte umspannende Bandgeschichte auch visuell erzählt. BesucherInnen dürfen sich auf ein Konzert mit großen Klassikern und selten gespielten Live-Juwelen aus dem Bandkatalog freuen. Beginn ist um 18 Uhr. Karten gibt es HIER.

Klassik Gala mit Eva Lind und Lidia Baich im Haus der Musik

Am Samstag, öffnet das Haus der Musik in Innsbruck seine Pforten für eine neue Ausgabe der „Klassik Gala“. Seit 2016 werden im Rahmen der Vernastaltung zahlreiche junge und außergewöhnliche Tiroler NachwuchskünstlerInnen präsentiert. Dieses Jahr geht die Veranstaltung erstmals im Haus der Musik über die Bühne. Tickets gibt es HIER.

DeSchoWieda in Hochfilzen

Coverversionen internationaler Hits in bayrischer Mundart erwartet die BesucherInnen am Samstag in Hochfilzen. Sie waren zu Gast auf verschiedenen Festivals wie dem Woodstock der Blasmusik in Ort im Innkreis oder beim Winter Woodstock der Blasmusik im Brixental 2023. 2023 sind sie unterwegs auf ihrer zehn Jahre Jubiläumstour. Beginn ist um 20.15 Uhr. Infos dazu HIER.

Die Volksmusikkombi DeSchoWieda gastieren am Samstag in Hochfilzen. © Steffi Adam via www.imago-images.de

Original-Tiffany Innsbruck Revival-Party Vol. 4

Nach den großen Erfolgen der Tiffany Innsbruck Revival-Partys wird heuer die bereits vierte Ausgabe erstmals mit einem internationalen DJ zelebriert. Die Erinnerungen an die Innsbrucker Kultdisco der 80er-Jahre, kommen definitiv an diesem Abend im Innsbrucker Congress auf. Los geht es um 20.30 Uhr. Alles dazu HIER.

Jungbauernball Oberperfuss

Die Landjugend Oberperfuss lädt Samstagabend zum Ball. ZPUR und Disco DJ Flow sorgen dabei für beste Stimmung. Beginn ist um 20.30 Uhr in der Mehrzweckhalle Oberperfuss. Infos gibt es HIER.

Mottinga Herbstfestle in Matrei

Der Tennisverein der Union Matrei und der Reit- und Fahrverein Iseltal laden am Samstag in der Tennisunion Matrei ab 10 Uhr zum Mottinga Herbstfestle ein. Gleich zu Beginn steht eine Pferdeshow in der Reithalle an. Den ganzen Tag über haben BesucherInnen die Möglichkeit, Tennis zu spielen, Pony zu reiten oder sich auf der Hüpfburg auszutoben. Musikalisch umrahmt wird das Fest von den „Bergziegen” und dem Duo „Otti und Buffa”. Ab 20 Uhr startet die Aftershowparty in der Tennishalle mit einer DJ-Crew. Mehr dazu HIER.

40 Jahre Frauenchor Kematen

Der Frauenchor Kematen veranstaltet zum 40 jährigem Bestehen des Chores am Samstag ab 19 Uhr ein Jubiläumskonzert im örtlichem Haus der Musik. Eingeladen sind der Pitztalchor, die Steel Drums und das Trio Jung und Frisch. Mehr dazu HIER.

Ball der Jungbauernschaft/Landjugend Sillian

Am Samstag feiert in Sillian die hiesige Landjugend ein Fest. Beginn ist um 20 Uhr im örtlichen Kultzentrum. Trachtige Kleidung ist erwünscht. Infos dazu HIER.

„Ein Hund kam in die Küche“ von Sepp Mall im Literaturhaus am Inn

Am Samstag kommt der Südtiroler Autor Sepp Mall in das Literaturhaus am Inn in Innsbruck um aus seinem Werk „Ein Hund kam in die Küche“ zu lesen. Darin wandert der 11-jährige Ludi 1942 mit seiner Familie im Zuge der „Option“ ins Deutsche Reich aus – sein Bruder aber muss bereits an der ersten Station Innsbruck wegen einer Behinderung in der Anstalt in Hall zurückgelassen werden. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Informationen dazu HIER.

📅 FREITAG BIS SONNTAG (3. bis 5. November)

Biene Maja – das Musical im Landesjugendtheater Innsbruck

An allen drei Wochenendtagen ab 15 Uhr findet im Landesjugendtheater eine Theateraufführung mit Biene Maja in der Hauptrolle statt. Ein Musical für Kinder und Erwachsene über eine rebellische Biene, die Freunde auf der Wiese und im Wald findet und eine kühne Tat vollbringt, um zurück in den Bienenstock zu gelangen. Mehr Infos HIER.

SAMSTAG und SONNTAG (4. und 5. November)

Die Schiane & s' Biest in Fulpmes

Samstag und Sonntag führt das Stubaier Bauerntheater im Gemeindesaal in Fulpmes ab 16 Uhr ein Märchen für Jung und Alt unter der Inszenierung von Benjamin Lutz und Magdalena Pfurtscheller auf. Dani ist eine junge Frau, die gemeinsam mit ihrem Vater Hans ein ruhiges Leben in Fulpmes lebt. Ihr beschaulicher Alltag wird nur durch den selbstverliebten Schönling Toni gestört, der ihr regelmäßig den Hof macht. Um ihren Vater zu retten, begibt sich Dani freiwillig in die Gefangenschaft eines monströsen Biestes, das in einem verwunschenen Schloss lebt. Langsam freundet sie sich mit dem ebenfalls verwunschenen Personal des Schlosses an und beginnt zu ahnen, dass auch hinter der abscheulichen Fassade des Biestes mehr steckt. Karten gibt es HIER.

Funny Money in der Innsbrucker Leobühne

„Vorhang auf“ heißt es auf der Leobühne Innsbruck, die eine Aufführung der Komödie „Funny Money“ von Ray Conney aufbietet. Im Stück verwechselt Henry Perkins in der U-Bahn seinen Aktenkoffer und findet im Koffer 735.000 Pfund. Henry beschließt, sein Leben hinter sich zu lassen und da kommt ihm der unerwartete Geldsegen gerade recht. Doch sowohl die Polizei als auch der Besitzer des Aktenkoffers interessieren sich für Henry und den Aktenkoffer. Die Aufführung am Samstag findet um 19 Uhr, die am Sonntag um 18 Uhr statt. Mehr Infos gibt es HIER.

Samstag und Sonntag gibt es erneut Auffürungen von „Funny Money“ auf der Innsbrucker Leobühne. © Leobühne Innsbruck

Filmvorführung „Edelweiss“ in Jenbach

Die Marktgemeinde Jenbach lädt am Samstag ab 18.30 Uhr zu einem besonderen Filmabend in das Veranstaltungszentrum Jenbach ein. Gezeigt wird der Dokumentarfilm „EDELWEISS. Ein kritischer Liebesbrief an Österreich”, der beim Filmfestival Kitzbühel 2023 zur besten österreichischen Produktion gewählt wurde. Der Eintritt ist kostenlos. Mehr Infos gibt es HIER.

📅 SONNTAG (5. November)

Oversexed & Underfucked im Theater praesent in Innsbruck

Schrille Bühne für Intimität: Das Stück „Oversexed & Underfucked“ ist ein lustiger Ausflug ins ganz Private im Öffentlichen. Beginn ist um 19.30 Uhr. Für die Vorstellung muss man aber über 18 sein. Weiteres gibt es HIER.

„Oversexed & Underfucked“ wird am Sonntag im Theater praesent aufgeführt. © Daniel Jarosch

Duo 2in1 Klang in Mieming

Die Faszination Volks- mit Kunstmusik zu verbinden hat, eine lange Tradition und über die Jahrzehnte in keiner Weise an Reiz verloren. Unter diesem Motto stellt das Duo 2in1Klang mit Heidemarie Mravlag am Violoncello und Melanie Hosp an der Gitarre unterschiedliche Kompositionen aus der frühen Klassik bis heute vor. Beginn ist im Gemeindesaal in Mieming um 19.30 Uhr. Mehr Infos gibt es HIER.