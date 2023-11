Beim Absturz eines Motorseglers im Salzburger Lungau am Donnerstagnachmittag hat es laut Angaben der Online-Ausgabe der Kronen Zeitung vier Tote gegeben, wie diese am späten Donnerstagabend berichtete. In ersten Auskünften des Roten Kreuzes am Donnerstagnachmittag war noch von zwei Schwerverletzten die Rede. Das Unglück ereignete sich in der Gemeinde Sankt Andrä, Ortsteil Lintsching, mitten im Wald im steilen, unwegsamen Gelände.