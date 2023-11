75-Jähriger nach Messerangriff auf Ex-Freundin vor Gericht

Wegen versuchten Mordes an seiner Ex-Freundin muss sich am kommenden Donnerstag ein 75-jähriger Mann am Wiener Landesgericht verantworten. Der Mann steht nicht zum ersten Mal vor Geschworenen: Im Juni 1984 hatte er in Zuge einer tätlichen Auseinandersetzung in einer Bar in der Bundeshauptstadt einen anderen Lokalbesucher mit einem Messer getötet. Im darauf folgenden Prozess wurde der bereits zu diesem Zeitpunkt mehrfach Vorbestrafte zu 20 Jahren Haft verurteilt.