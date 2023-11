Kinder- und Jugendfilmfestival in St. Johann: Junges Publikum in Alter Gerberei

Bei öffentlichen Festivalfilmen steht das gemeinsame Kinoerlebnis mit Familie und Freunden im Vordergrund. Zum Auftakt am 4. November wird es erstmals – passend zu den Filmen – einen Umwelttag in der „Green Location“ Alte Gerberei geben. „Das Programm im Detail zeigt unterschiedliche Blickwinkel auf ein Thema, das uns in diesen Zeiten mehr denn je betrifft. Wir reisen in Utopien mit den Visual Utopias von Jan Kamensky und dem Zukunftsbild Tirol und entdecken selten Eindrucksvolles mit dem Archiv seltener Arten“, heißt es seitens der Veranstalter. Zudem findet von 14 bis 18 Uhr im Foyer die Tausch-Aktion in der Weihnachtsedition „Out of the box“ statt. Alle Besucher können Advent- und Weihnachtsartikel von zu Hause mitbringen und gegen andere Gegenstände vor Ort tauschen. Wichtig dabei ist, dass sich die mitgebrachten Artikel in einem guten Zustand befinden.