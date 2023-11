Platz nehmen und mitfahren: Wörgler Mitfahrbankerl wurde offiziell eröffnet

Wörgl – Der ausgestreckte Daumen hat ausgedient. Wer in Wörgl „aufsitzen“ will, kann es sich auf dem Mitfahrbankerl in der Wildschönauer Straße bequem machen und auf eine Mitreise-Gelegenheit warten. Speziell Richtung Hochtal Wildschönau wird das „Autostoppen“ gern genutzt.