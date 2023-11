Pop-Prinz Oskar Haag live in Hall und Lienz

Nächste Woche ist Haag, Sohnemann von Naked-Lunch-Sänger Oliver Welter, gleich zweimal live in Tirol zu erleben – am Freitag, 10. November, im Saal des Gymnasiums Lienz und am Samstag, 11. November, im Stromboli Hall (jeweils 20 Uhr). Karten sind im Vorverkauf über das Bürgerservicebüro Lienz (Liebburg) oder unter www.stadtkultur.at bzw. www.stromboli.at zu haben.