Sturmtief „Emir“ sorgte für steigende Pegel und Schneeketten-Pflicht auf Tirols Straßen

Schwere Regenfälle gingen Donnerstagnacht über Tirol nieder. Es kam vereinzelt zu Hangrutschungen, Schäden entstanden keine. Wegen Schneeglätte herrscht auf mehreren Straßen derzeit Kettenpflicht.

Innsbruck – Das Sturmtief „Emir“ sorgte in der Nacht auf Freitag für ergiebige Regenfälle. Vor allem in Osttirol stiegen die Pegel an, die Drau erreichte in Lienz (Falkensteinsteg) sowie in Sillian (Rabland) Hochwasser Stufe 1. Es kam vereinzelt zu Hangrutschungen, Schäden entstanden keine.

Bis zum Nachmittag bleibt die Lage angespannt und die Feuerwehr in Bereitschaft. Betroffen sind vor allem Osttirol, der Stubaier Hauptkamm, die Brennerregion mit dem oberen Wipptal und der Zillertaler Hauptkamm. Dort kann es zu Rutschungen, Muren und Überflutungen kommen. Es gilt die Warnstufe „gelb“ – Stufe zwei von vier. Die Warnkarte der GeoSphere Austria finden Sie HIER.

Service Pegelstände in Tirol auf Hydro Online

Schneekettenpflicht auf mehreren Straßen

Schneekettenpflicht herrscht derzeit auf der Hahntennjoch Landesstraße (L246) zwischen Hahntennjoch und Imst in beiden Richtungen, auf der Arlbergstraße (B197) zwischen Langen am Arlberg und Arlbergpass in beiden Richtungen sowie auf der Lechtalstraße (B198) zwischen Alpe Rauz und Warth in beiden Richtungen.

Wetter in Tirol

Am Freitagnachmittag beruhigt sich das Wetter dann deutlich. Örtlich zeigen sich auch erste Wolkenlücken oder Sonnenfenster. Der Temperaturrückgang setzt sich am Samstag vorerst fort. Nach einer klaren, kalten Nacht bleibt es bis über Mittag in Nordtirol und Osttirol recht sonnig.

Am Sonntag bleibt das Wetter wechselhaft und recht windig. Am Morgen ist es überall regnerisch, in Osttirol gibt es noch kräftigen Regen. Über Mittag folgt dann eine trockene Phase mit kurzen sonnigen Auflockerungen. Nachmittags bis abends folgen die nächsten Regenschauer von Westen her. Schnee fällt ab 1500 bis 1800 Meter. (TT.com, sami)