US-Außenminister Blinken in Israel eingetroffen

Washington, Tel Aviv – US-Außenminister Antony Blinken ist am Freitag in Tel Aviv gelandet. Er will sich für eine Feuerpause einsetzen, damit der Zivilbevölkerung im Gazastreifen besser geholfen werden kann. Es ist die zweite Israel-Reise des amerikanischen Chef-Diplomaten. Vorgesehen ist unter anderem ein Treffen mit Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und anderen Regierungsvertretern. Nach Angaben des US-Außenministeriums reist Blinken auch nach Jordanien.