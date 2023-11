LH-Konferenz in Villach: Gegen „schwarze Pädagogik“ und für „alte Kreditregeln“

Und was den Finanzausgleich – also die Verteilung des Steuergelds auf Bund, Länder, Städte und Gemeinden – betrifft: Die Grundsatzeinigung von 3. Oktober und die Beschlüsse der Landesfinanzreferenten wurden „zur Kenntnis genommen“. Es sei betont worden, „dass die Ausgestaltung des ,Zukunftsfonds‘ nur ein erster Schritt sein kann“, merkt Kaiser an. ÖVP-Finanzminister Markus Brunner hat den mit 1,1 Milliarden Euro dotierten Fonds angeregt. Diese Summe ist in den 2,4 Milliarden „frischem Geld“ des Bundes enthalten. Im Vorjahr sind die Bundesabgaben bei 93,3 Milliarden gelegen. Die Landeshauptleute verwahren sich dahingehend gegen Sanktionen. Für Kaiser sind derlei Drohungen „schwarze Pädagogik“. Er fügt an: „Heißt das, dass man dann weniger Geld bekommt? Und dann soll etwas besser werden?“ Neben Reformen müsse das Geld aus dem Finanzausgleich ja auch für die Finanzierung des Betriebes verwendet werden: „Gesundheit, Pflege, Kinderbetreuung und Klimapolitik sind dynamische Felder.“