Schwer verletzt: 72-Jährige prallte bei Abbiegemanöver in Schönberg gegen Lkw

Schönberg– Am Freitag gegen 09.30 Uhr, bog eine 72-jährige Österreicherin mit ihrem Pkw in Schönberg von einem Parkplatz nach links in die Stubaitalbundesstraße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem aus Richtung Osten kommenden Lkw. Die Lenkerin des Pkw zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Sie wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Hall in Tirol eingeliefert. Der Lenker des Lkw, ein 50-jähriger Serbe, blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. (TT.com)