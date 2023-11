Gefälschte Blutwerte: Bundesheer-Beamte schummelten bei Musterung

Um Folgeuntersuchungen zu vermeiden, haben zwei Kärntner Bundesheer-Beamte in mehreren Fällen falsche Blutzuckerwerte bei der Musterung angegeben. Am Freitag mussten sie sich wegen Amtsmissbrauchs vor Gericht verantworten.

Klagenfurt – Wegen Amtsmissbrauchs haben sich am Freitag zwei Beamte der Klagenfurter Windischkaserne vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten müssen. Den beiden wurde vorgeworfen, bei der Musterung falsche Blutwerte eingetragen zu haben. Die beiden bekannten sich schuldig, sie erhielten eine Diversion und müssen jeweils mehrere 1.000 Euro bezahlen.

Die Verhandlung fand vor einem Schöffensenat unter Vorsitz von Richter Gernot Kugi statt. Ein 56-jähriger Österreicher, der als medizinischer Analytiker in der Ergänzungsabteilung der Stellungskommission tätig war, hatte laut Anklage in der Zeit von September bis Oktober 2022 in 37 Fällen die Blutzuckerwerte von Stellungspflichtigen mit unrichtigen Werten im System erfasst. Im Falle des 55-jährigen Zweitangeklagten, der unter der Anleitung des Erstangeklagten stand, wären es 19 unrichtige Werte gewesen, die erfasst wurden.