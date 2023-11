Grinzens – Am Freitagmorgen gegen 9 Uhr kam es in Grinzens zu einem schweren Arbeitsunfall beim Zuschneiden von Holzlatten. Eine 62-jährige Einheimische geriet mit ihrer linken Hand in eine Kreissäge, wobei sie sich schwere Verletzungen zuzog. Die Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. (TT.com)