Mutmaßlicher israelischer Angriff: 14 Menschen auf Flucht in den Süden Gazas getötet

Gaza – Bei einem mutmaßlichen israelischen Angriff im Gazastreifen sollen nach Angaben der Hamas 14 Menschen auf der Flucht in den Süden des Palästinensergebiets getötet worden sein. Unter den Todesopfern seien Frauen und Kinder, erklärte am Freitag der Sprecher des von der radikalislamischen Hamas geleiteten Gesundheitsministeriums, Ashraf Al-Qudra. Zudem meldete das Hamas-Ministerium mehrere Tote bei einem Angriff auf einen Konvoi von Krankenwagen.

Angaben der israelischen Armee zu diesen von der Hamas gemeldeten Angriffen lagen zunächst nicht vor. Augenzeugen zufolge soll sich der Angriff auf die Flüchtenden auf der Küstenstraße des Gazastreifens ereignet haben, die das israelische Militär zuvor als Fluchtroute für Zivilisten benannt hatte. In einem in Onlinediensten kursierenden Video, dessen Echtheit die Nachrichtenagentur AFP zunächst nicht verifizieren konnte, waren etwa ein Dutzend Leichen zu sehen.

Ministeriumssprecher Al-Qudra hatte das Rote Kreuz dazu aufgerufen, am Freitagnachmittag einen Konvoi von Rettungswagen zu begleiten, der Verletzte aus dem Krankenhaus Al-Shifa in Gaza-Stadt in Krankenhäuser im Süden bringen sollte. Kurz darauf erklärte das von der Hamas geführte Gesundheitsministerium, dass mehrere Zivilisten bei einem Angriff auf einen "Konvoi von Krankenwagen" am Eingang des Al-Shifa-Krankenhauses getötet worden seien.