Zwei Raupen für Landeck: Neues Kunstwerk auf dem Kofler-Haus

Landeck – Was hat es mit den beiden Raupen auf sich? Das fragen sich derzeit wohl viele, die auf dem Weg in die Landecker Malserstraße sind. In sieben Arbeitstagen hat der Innsbrucker Graffiti-Künstler „Crazy Mister Sketch“ ein gewaltiges Kunstwerk auf das Kofler-Haus gesprayt. Von einer besonderen Aktion zum 100-Jahr-Jubiläum der Stadterhebung sprachen Bürgermeister Herbert Mayer und Jugendausschussobmann Philipp Pflaume. 60 Spraydosen kamen zum Einsatz. „Die Frau ist eine Allegorie auf die Zeit“, erklärt Mr. Sketch. Die beiden Raupen symbolisieren die Ortsteile Angedair und Perfuchs, die sich zu Landeck zusammengeschlossen haben. Dafür steht der Schmetterling, der entschwebt. Dass die Uhr auf 5 vor 12 steht, sei ein genereller Aufruf zu handeln.