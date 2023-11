Ausstellung von Wolfgang Rieder: Der Lech im Auge eines Realisten

Ehenbichl – Das Atrium im Bezirkskrankenhaus Reutte ist großzügig bemessen. Donnerstagabend war das auch gut so, denn die Menschen drängten sich zur Ausstellungseröffnung von Wolfgang Rieder, spätberufener Maler aus Breitenwang. Sein Lehrmeister und Laudator dieses Abends, Wolfgang Marx von der Akademie der bildenden Künste in Wien, wies darauf hin, dass Rieder eine absolute Ausnahme sei – nämlich sich so spät der Malerei zuzuwenden und in so kurzer Zeit ein hohes malerisches und künstlerisches Niveau zu erreichen.