VW zeigt erste Bilder eines elektrischen Kombis

Salzburg – Das Angebot an vollelektrischen Modellen hat zuletzt stark zugenommen und an Unübersichtlichkeit zugelegt. Jedoch gibt es segment- und vor allem karosseriebezogen ein Ungleichgewicht. Vor allem Sport Utility Vehicles werden mit Vorliebe mit Elektromotoren versehen, andere Formen haben das Nachsehen. Das gilt insbesondere für Kombis. Wer nach einem vollelektrischen Modell Ausschau hält, das mit einem Ladeabteil aufwarten kann, braucht sich momentan nicht viel zu merken: MG Motor offeriert den MG5, dann ist vorerst einmal Schluss. Immerhin hat BMW ein Touringmodell des i5 für nächstes Jahr angekündigt. Gut möglich, dass wir dann eine Heckantriebsversion mit 340 PS und eine Allradausführung mit 601 PS haben werden. Auch Audi dürfte langsam in die Gänge kommen, um eine e-tron-Version des A6 (oder des A4) auf den Markt zu bringen.