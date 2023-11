Der neue Hashtag One: Endlich ein Smart, der auch clever ist

Die Schwaben suchten nach einer neuen Lösung und fanden sie in Geely. Der chinesische Konzern ist nicht nur gewichtiger Mercedes-Aktionär, sondern auch Eigner von so leuchtenden Marken wie Volvo, Lotus und Polestar. Mercedes und Geely sind nun Partner – und siehe da: Smart entledigt sich im Gewand des #1 des vergangenen Ballasts, wie unser zweiwöchiger Test mit dem Fahrzeug belegt. Dabei waren wir anfangs skeptisch angesichts früherer Erfahrungen mit Smart-Modellen, was insbesondere Fahrkomfort und Raumangebot sowie Materialienauswahl betraf. In all diesen Disziplinen macht das subkompakte Sport Utility Vehicle eine ausgezeichnete Figur, verzichtet auf schwäbische Sparsamkeit: Vollwertige Sitze, ein nahezu hervorragend austariertes Fahrwerk und großzügig arrangierte Displays hinterlassen einen guten Eindruck. Selbst ein Head-up-Display mit ansprechender Darstellung zeigt seine Vorzüge; der mittig platzierte Touchscreen präsentiert einen animierten Fuchs, der bei Interaktionen mit dem Infotainmentsystem helfen will. Das Raumangebot für die hinten Sitzenden ist ausladend – und die Reichweite des #1 kann sich sehen lassen. Im Test, bei sehr mildem Wetter, kommen wir auf gut 400 Kilometer, Autobahnfahrten und Bergpassagen inklusive. Und die Fahrleistungen sind ebenso eines Komplimentes würdig – nur 6,7 Sekunden vergehen, bis das Modell mit 272 PS starkem E-Motor von null auf 100 km/h praktisch tonlos beschleunigt.