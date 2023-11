Alfa Tonale als Teilzeitstromer: Elektrisierter Italiener im Test

Die Alfa-Ingenieure verpassen dem Tonale jetzt einen Plug-in-Hybrid Antrieb mit einer Systemleistung von 280 PS. Was er sonst noch so zu bieten hat, verrät unser Test.

Schon im Stand ist unser grüner Tonale (die Farbe hört auf den Namen „Verde-Montreal“) ein echter Hingucker. Die Front wird von dem alfatypischen Kühlergrill dominiert und von schmal zusammenlaufenden LED-Matrix-Scheinwerfern flankiert. Ihre geschwungene Leuchtsignatur erinnert irgendwie an ein Kardiogramm und soll wohl ein Hinweis auf das berühmte „Cuore-Sportivo“ sein, welches eingefleischte Alfisti seit jeher begeistert. Doch dazu später mehr. Von der Seite wirkt er kompakter, als er mit seiner Länge von 4,5 Metern tatsächlich ist. Die typischen Alfa-Felgen und die roten Brembo Bremssättel (der Veloce-Ausstattung sei gedankt) runden dann die Optik ab. Eines steht fest: Der Alfa Tonale fällt auf.

Auch im Innenraum legten die Designer auf die Optik viel Wert. Man wird von den ausgezeichnet konturierten Sportsitzen in Empfang genommen. Armaturen, Lenkrad und Schaltpaddels sind – typisch für Alfa – sportlich gestaltet. Das Multimediasystem wird mittels Touch-Bildschirm gesteuert. Es gibt aber nach wie vor sehr viele richtige Tasten im Cockpit, was uns persönlich sehr gut gefällt. Man sitzt sowohl vorne als auch in Reihe zwei äußerst bequem und darf sich keineswegs über Platzmangel beschweren. Lediglich der Kofferraum fällt im Standard-Trim etwas kleiner aus. 385 Liter (1430 Liter bei umgeklappter Rückbank) lässt die weit aufschwingende Heckklappe verschwinden. Das ist vor allem der 15,5-kWh-Lithium-Ionen-Batterie geschuldet, denn im mildhybridisierten Tonale schluckt der Kofferraum 500 Liter.