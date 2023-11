X5 und X6: Update für Bayerns dynamisches SUV-Coupé

Pafflar – Seit 2019 rollt die dritte Generation des BMW X6 über unsere Straßen. Für die Ingenieure war es also an der Zeit, dem hochbeinigen Coupè eine Frischzellenkur zu spendieren. Wir hatten kürzlich das Vergnügen, dem neuen Topmodell – dem BMW X6 M60i – etwas genauer auf den Zahn zu fühlen. Interessenten werden sich darüber freuen, dass das bisher optionale M-Sport-Paket ab der Modellpflege Bestandteil der Serienausstattung ist. Die scharfe Optik mit der modifizierten Front und den deutlich flacheren Scheinwerfern ist also nicht nur dem von uns getesteten Topmodell vorbehalten. Im Innenraum empfängt uns der Grenzgänger mit seinen besonders sportlichen Polstern und seinem hochwertigen Materialmix. Ein echtes Highlight ist das neue BMW Curved Display, welches das Armaturenbrett des X6 dominiert. Es besteht aus einem 12,3 Zoll großen Informations-Display hinter dem Lenkrad und einem Control-Display mit einer Bildschirmdiagonale von 14,9 Zoll unter einer gemeinsamen Glasfläche.

Das neue Betriebssystem reagiert blitzschnell und ist gewohnt einfach und intuitiv zu bedienen. Bis auf den Start-Knopf gibt es also so gut wie keine physischen Knöpfe mehr. Mit diesem erwecken wir schließlich den Achtzylinder zum Leben. Das Aggregat leistet 530 PS und wuchtet ein maximales Drehmoment von 750 Nm auf die Kurbelwelle, welches auf alle vier Räder verteilt wird. Leistung ist also im Überfluss vorhanden, und dass der 2,4 Tonnen schwere X6 nach nur 4,3 Sekunden die 100-km/h-Marke pulverisiert, sei nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Lediglich in schnell gefahrenen Kurven merkt man das Gewicht des X6, ansonsten könnte man meinen, in einem wesentlich kompakteren Fahrzeug unterwegs zu sein. All das hat aber auch seinen Preis: Mit Serienausstattung kostete der von uns getestete X6 M60i schon 145.650 Euro. Entsprechende Extras lassen den Preis aber bis auf 199.229 Euro klettern.