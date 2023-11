Alkolenkerin löste Unfall mit fünf Verletzten in der Steiermark aus

Söding – Eine 20-jährige Alkolenkerin hat in der Nacht auf Samstag in St. Johann ob Hohenburg (Bezirk Voitsberg) einen Autounfall mit fünf Verletzten ausgelöst. Die Frau war kurz nach 22.00 Uhr auf der B70 in Richtung Graz unterwegs, als sie auf die Gegenfahrbahn geriet und gegen das das entgegenkommende Fahrzeug einer 44-jährigen Lenkerin aus dem Bezirk Voitsberg prallte, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.