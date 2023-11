Voss-Tecklenburg nicht mehr Trainerin der deutschen Frauen-Nationalmannschaft

Frankfurt am Main – Fußball-Trainerin Martina Voss-Tecklenburg wird nicht als Teamchefin des deutschen Frauen-Nationalteams zurückkehren. Die Vertrag mit der zuletzt pausierenden 55-Jährigen sei mit sofortiger Wirkung aufgelöst worden, teilte der Deutsche Fußball-Bund am Samstag mit. Anfang Oktober hatte Horst Hrubesch als Interimstrainer die DFB-Equipe übernommen. Der 72-Jährige war auch bis 2018 der Vorgänger von Voss-Tecklenburg auf diesem Posten, soll nun die Olympia-Qualifikation schaffen.

In einem gemeinsamen Gespräch mit Voss-Tecklenburg am Freitag habe Einvernehmen bestanden, dass das Team einen personellen Neuanfang in der sportlichen Führung benötige. Voss-Tecklenburg hatte das deutsche Team zuletzt beim WM-Vorrundenaus im Sommer betreut, danach hatte sie sich krankgemeldet und befand sich zuletzt im Erholungsurlaub. Voss-Tecklenburg soll dem deutschen Verband bei der Abfindung ihres Vertrags finanziell entgegengekommen sein. (APA/dpa)