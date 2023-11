Zehntausende bei Pro-Palästina-Demos in Europa, sieben Anzeigen in Innsbruck

London – Bei propalästinensischen Demonstrationen sind am Samstag in zahlreichen Städten in Europa zehntausende Menschen auf die Straßen gegangen. Auch in Innsbruck fand ein kleiner Demomarsch „Für sofortigen Waffenstillstand“ statt, an dem etwa 250 Personen teilnahmen. Wie die Polizei am Abend in einer Aussendung mitteilte, skandierten zwei Personen verbotene Parolen. Insgesamt wurden sieben Verwaltungsanzeigen – wegen Ordnungsstörung, Anstandsverletzung und Ehrenkränkung – erstattet.

Mehr los war etwa in der deutschen Stadt Düsseldorf, wo nach Polizeiangaben fast 17.000 Menschen an einer propalästinensischen Demonstration teilnahmen. Die Polizei musste nach eigenen Angaben vereinzelt einschreiten. Mehrere Plakate seien sichergestellt worden, auf denen der Holocaust relativiert wurde. Dagegen werde es Strafverfahren geben, hieß es. In Berlin zählte die Polizei etwa 6500 Menschen bei einer Kundgebung. Einige Plakate, die gegen die Auflagen verstoßen hätten, seien übermalt oder abgenommen worden. Eine Journalistin sei bei ihrer Arbeit behindert und körperlich angegangen worden. Die Einsatzkräfte hätten die Personalien der Tatverdächtigen aufgenommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, sagte eine Polizeisprecherin.

📽️ Video | Europaweit pro-palästinensische Demonstrationen

Im deutschen Münster waren bis zu 400 Menschen für die Rechte der Palästinenser auf der Straße. Die Polizei sprach von einem weitestgehend friedlichen Verlauf. Zwei Teilnehmer, die während der Abschlusskundgebung israelfeindliche Parolen mit strafrechtlicher Relevanz riefen, sowie zwei weitere Menschen kamen in Gewahrsam. Zudem sprach die Polizei zehn Platzverweise aus, weil Demo-Teilnehmer israelfeindliche Plakate hielten oder Flugblätter verteilten, deren Inhalt den Verdacht der Volksverhetzung erfüllte. In Duisburg nahmen weniger als 100 Menschen an einer propalästinensischen Kundgebung vor dem Hauptbahnhof teil. Die Polizei fertigte drei Strafanzeigen gegen Teilnehmer an wegen Volksverhetzung und Billigung von Straftaten.

Zehntausende in London auf den Straßen

Auch in Großbritannien gingen Zehntausende Menschen auf die Straßen. Allein in der britischen Hauptstadt London waren 30.000 Menschen an Protesten gegen die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen beteiligt, wie die BBC unter Berufung auf Schätzungen der Polizei berichtete. Sie forderten unter anderem einen sofortigen Waffenstillstand. Im Zusammenhang mit den Protesten auf dem Trafalgar Square und in der Umgebung wurden elf Menschen festgenommen, wie Scotland Yard am Abend mitteilte. Grund dafür sei in einem Fall ein Plakat gewesen, das zu Hass aufstacheln könne, so der BBC-Bericht.

Pro-Palästina-Demo in London

Tausende schlossen sich auch einer propalästinensischen Demonstration in Manchester an. Auch in Sheffield, Liverpool, Leeds, Edinburgh, Glasgow, Cardiff und Belfast wurde für eine sofortige Waffenruhe für Gaza demonstriert.

An den vergangenen Wochenenden hatten zuletzt bis zu 100.000 Menschen in London an propalästinensischen Demonstrationen teilgenommen. Am kommenden Samstag, an dem das traditionelle Gedenken an das Ende des Ersten Weltkriegs stattfindet (Armistice Day), wird erneut mit einer Großdemonstration gerechnet.

Am 7. Oktober hatten Islamisten der im Gazastreifen herrschenden Hamas und andere Terroristen in Israel ein Massaker unter Zivilisten angerichtet. Seither geht Israels Armee mit Luftangriffen und Bodentruppen gegen Ziele in dem abgeriegelten Küstengebiet vor. (APA/dpa)

