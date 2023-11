46-Jähriger nach Sturz in Gletscherspalte am Tiefenbachferner unverletzt geborgen

Sölden – Glück im Unglück hatte am Samstagvormittag ein 46-jähriger Snowboarder bei seiner Abfahrt am Tiefenbachferner in Sölden. Der Niederländer fuhr im freien Skiraum eine Variantenabfahrt und übersah dabei eine offene Randspalte. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und rutschte hinein.