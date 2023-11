Endspiel bei WTA Finals in Cancún erst am Montag

Der Titel beim "Masters" der acht besten Tennisspielerinnen des Jahres wird erst am Montag statt wie geplant am Sonntag vergeben. Wegen Regens musste das zweite Halbfinale am Samstag zwischen der Weltranglisten-Ersten Aryna Sabalenka aus Belarus und Iga Swiatek bei den WTA Finals in Cancún beim Stand von 2:1 im ersten Satz für die Polin abgebrochen werden. Zuvor hatte Jessica Pegula das US-Duell mit US-Open-Siegerin Coco Gauff klar 6:2,6:1 gewonnen.