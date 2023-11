Betrieb im Hamburger Flughafen wegen Bewaffnetem eingestellt

Der Flugbetrieb am Hamburger Airport bleibt wegen des Eindringens eines bewaffneten Mannes auf das Vorfeld am Samstagabend vorläufig eingestellt. Nach Angaben der Bundespolizei hat ein Bewaffneter mit seinem Auto gegen 20 Uhr ein Tor durchbrochen und ist auf das Vorfeld des Airports gefahren. Der Mann warf danach "eine Art Molotowcocktails" aus dem Wagen. Er hat seine vierjährige Tochter mit im Auto - vorausgegangen war offenbar ein Sorgerechtsstreit mit der Mutter.

Der Flughafen wurde sofort weiträumig gesperrt, die beiden Terminals wurden geräumt. Alle Passagiere in den Flugzeugen wurden aus den Maschinen geholt und in einem nahe gelegenen Flughafenhotel untergebracht. Insgesamt 3.200 Passagiere seien betroffen, sagte ein Polizeisprecher. Der Flugbetrieb bleibt auf unbestimmte Zeit eingestellt. Das teilte der Flughafen am frühen Sonntagmorgen mit. "Es kommt zu Flugstreichungen und Verzögerungen über den gesamten Tag", hieß es. Die Polizei bat, dass Fluggäste vorerst nicht zum Flughafen anreisen. Auch die S-Bahn fahre den Flughafen nicht an.