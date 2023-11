Fußtritte und Faustschläge: 36-Jähriger bei Nachtlokal in Innsbruck zusammengeschlagen

Innsbruck – In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 01:30 Uhr vor einem Lokal in der Ing.-Etzel-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Zwei unbekannte Täter verpassten dabei einem 36-jährigen Algerier zahlreiche Faustschläge und Fußtritte. Als das Opfer zu Boden stürzte, traten die Täter gegen den Kopf des Mannes und verletzten diesen. Der 36-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Klinik Innsbruck eingeliefert, die Täter flüchteten mit einem Pkw. Die Ermittlungen laufen. (TT.com)