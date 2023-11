Nach Verfolgungsjagd: Ladendetektiv stellt Dieb in Schwaz, Kumpane wird von Polizei festgenommen

Schwaz – Am Samstagabend gegen 18 Uhr stahlen zwei ungarische Staatsbürger im Alter von 22 Jahren in einem Geschäft in Schwaz alkoholische Getränke und Elektroartikel. Zu ihrem Unglück bemerkte dies der Ladendetektiv und folgte den beiden Männern vor das Geschäft. Als er sie dort zur Rede stellen wollte, flüchteten sie. Der Detektiv konnte einen der Täter einholen und festhalten, bis die Polizei eingetroffen war, den zweiten konnte die Polizei schließlich im Bezirk Kufstein festnehmen. Es wurde zahlreiches Diebsgut sichergestellt. Die beiden Männer werden auf freiem Fuß angezeigt. (TT.com)