Letzter Kontakt vor drei Tagen: Suchaktion nach 55-Jährigem im Karwendel

Scharnitz – Im Karwendelgebirge wird aktuell nach einem 55-jährigen Mann gesucht. Der Belgier war am 29. Oktober in Scharnitz aufgebrochen, um die Gebirgsgruppe zu durchqueren. Am Donnerstag (2. November) hatten die Angehörigen zuletzt telefonischen Kontakt mit dem Mann. Als sie bis zum Samstagabend nichts von ihm gehört hatten, meldeten die Angehörigen den Mann als vermisst.