Seit Tagen im Karwendel vermisst: 55-Jähriger lebend gefunden

Scharnitz – Eine Suchaktion im Karwendelgebirge hat am Sonntag ein gutes Ende gefunden: Ein seit Tagen vermisster Belgier konnte lokalisiert und lebend geborgen werden. Der Einsatz war am Samstagabend eingeleitet worden, nachdem Angehörige den 55-Jährigen als vermisst gemeldet hatten.

Der Mann war bereits am 29. Oktober in Scharnitz aufgebrochen, um das Karwendelgebirge in Richtung Osten zu durchqueren. Das letzte Lebenszeichen hatte es am Donnerstag gegeben. Da hatte der Belgier, der sich zu diesem Zeitpunkt im Bereich der Lamsenjochhütte (1953 m) befand, noch mit seinem Bruder telefoniert. Dann brach der Kontakt ab. Am Samstagabend wurde der 55-Jährige schließlich bei der Polizei als vermisst gemeldet.