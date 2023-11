Wiedergutmachung angesagt: Haie starten gegen Asiago mit Alarmstufe Rot

Innsbruck – Das 0:2 bei den Pustertaler Wölfen war für die Innsbrucker Haie am Freitagabend die dritte Niederlage in Serie nach dem 1:3 in Salzburg und 0:3 in Linz bei nur einem erzielten Tor. Vor der Ligapause ist heute (17.30 Uhr) in der Tiwag-Arena gegen Asiago Wiedergutmachung angesagt.