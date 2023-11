Zwei Männer nach Schlägerei in Innsbruck verletzt: Polizei fahndet nach Tätern

Mehrere unbekannte Täter gingen am Samstag in Innsbruck auf einen 29-jährigen und 37-jährigen Mann los. Beide wurden dabei verletzt.

Innsbruck – In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 00.45 Uhr, kam es in der Innsbrucker Wilhelm-Greil-Straße zu einer Schlägerei. Ein 29-jähriger Mann geriet sich mit einer Gruppe unbekannter Täter verbal in die Haare, bis sich der Streit zuspitzte und in einer Schlägerei ausartete. Der 29-Jährige wurde nach Angaben der Polizei dabei ins Gesicht geschlagen, sowie mit mehreren Tritten am Kopf schwer verletzt.