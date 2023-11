Swiatek zieht ins Endspiel der WTA Finals ein

Iga Swiatek ist ins Finale der WTA Finals in Cancun eingezogen. Die Polin setzte sich am Sonntag (Ortszeit) gegen die Belarussin Aryna Sabalenka nach einer starken Vorstellung mit 6:3,6:2 durch und wahrte damit auch ihre Chance auf das Erreichen der Nummer eins in der Weltrangliste der Tennis-Frauen. Im Endspiel trifft Swiatek am Montag auf die US-Amerikanerin Jessica Pegula, die sich im ersten Halbfinale gegen Coco Gauff durchgesetzt hatte.