Emotionale Worte: Liverpool-Torschütze bittet um Freilassung seines Vaters

Liverpools Fußball-Profi Luis Diaz bangt noch immer um seinen in Kolumbien entführten Vater. An die Entführer richtet er eine emotionale Botschaft.

ELN steht für Ejército de Liberación Nacional, eine Guerilla-Bewegung in Kolumbien. Die Eltern des Stürmers waren vor gut einer Woche in Kolumbien entführt worden, die Mutter konnte gerettet werden. "Mit jeder Sekunde, mit jeder Minute wird unsere Angst größer", schrieb Díaz am Sonntag. "Meine Mutter, meine Brüder und ich sind verzweifelt, verängstigt und haben keine Worte, um zu beschreiben, was wir fühlen. Dieses Leiden wird erst ein Ende haben, wenn wir ihn wieder zu Hause haben. Ich bitte Sie, ihn sofort freizulassen, seine Unversehrtheit zu respektieren und dieses schmerzhafte Warten so schnell als möglich zu beenden."