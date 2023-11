Putzenbacher: Partner von Riess und KELOmat

Das Sortiment von RIESS besticht durch eine große Vielfalt an Formen, Designs, Farben und Dekoren. Unter der Marke RIESS Premium Emaille werden Kochtöpfe, Kasserollen, Schnabeltöpfe, Back- und Bratformen, Suppenschöpfer, Siebe, Schüsseln und Weitlinge, Vorratsdosen, Dichtungsdosen und vieles mehr hergestellt. Neben Klassikern wie den beliebten Serien Classic Pastell und Weißoder den beliebten Emaillepfannen, setzt man auf saisonal wechselnde Farbtöne. Kochgeschirrsets in 10 Farbtönen bietet die Linie RIESS Nouvelle. Das Design der Linie truehomeware (Aromapots, Kitchenmanagement, Edition Sarah Wiener) zeigt moderne, klare Formen. Mit den multifunktionalen Serve + Store Vorratsbehältern wird das Thema Aufbewahren neu gedacht. Alle Emailleprodukte werden in der Emaillemanufaktur in Ybbsitz handgefertigt und in 38 Länder weltweit exportiert.