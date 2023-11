Auto stürzte in Mathon über steile Wiese: Insassen retteten sich durch Sprung aus dem Wagen

Mathon – Glück im Unglück hatten zwei Männer, 53 und 37 Jahre alt, am Montag in Mathon. Beide saßen in einem VW-Transporter, der 53-Jährige hinter dem Steuer und fuhren eine nasse, steile Wiese hinunter. Plötzlich geriet der Klein-Lkw ins Rutschen und der Fahrer verlor die Kontrolle über den Wagen. Geistesgegenwärtig sprangen beide aus dem Fahrzeug und verhinderten so schlimmere Verletzungen.