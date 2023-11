Löste sich aus Verankerung: Gerüst in Barwies kippte mitsamt zwei Arbeitern um

Barwies – Am Montag gegen 13.20 Uhr kam es in Barwies auf einer Baustelle zu einem Arbeitsunfall. Ein 16-Jähriger und ein 40-Jähriger standen auf einem Hausgerüst und waren mit Spenglerarbeiten am Dach eines Neubaus zugange. Plötzlich löste sich das etwa zwei Meter hohe Baugerüst aus seinen Verankerungen und kippte mitsamt den Arbeitern um.