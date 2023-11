Gebärmutterkrebs frühzeitig erkennen: Neuer Test soll operative Eingriffe verhindern

Innsbruck – Zukunftsweisende Erkenntnisse vom Europäischen Institut für translationale Onkologie, Prävention und Screening (EUTOPS) der Universität Innsbruck: In einem Paper stellen der Mediziner Martin Widschwendter und sein Team einen neuen Test zur Erkennung von Gebärmutterkrebs vor.

Dieser soll – was die Aussagekraft betrifft – bisher eingesetzte Verfahren deutlich übertreffen. Die Studie wurde vom Land Tirol, der britischen Frauenkrebsstiftung „The Eve Appeal“ und dem Europäischen Forschungsrat gefördert und wird am Dienstag im renommierten Wissenschafts-Journal The Lancet Oncology erscheinen.