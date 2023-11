Mindestens 14 Tote bei Wohnungsbrand in Chile

Bei einem Gebäudebrand in Chile sind mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. "Was uns am meisten schmerzt, ist, dass sich unter den Toten mehrere Kinder befinden", sagte der Bürgermeister der am Pazifik gelegenen Hafenstadt Coronel, Boris Chamorro, dem TV-Sender CNN Chile. Mindestens sechs Minderjährige seien durch das verheerende Feuer, das zwei Häuser in der Wohnsiedlung Los Pirquenes betraf, gestorben.